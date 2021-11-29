ЦУР Крыма запустил чат-бот для пострадавших от урагана

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Крымский Центр управления регионом запустил чат-бот в Telegram для информационной поддержки жителей, пострадавших от ураганного ветра на полуострове, сообщили журналистам в ЦУР.

"Центр управления регионом Республики Крым создал чат-бот в Telegram для информационной поддержки жителей, пострадавших от стихийных бедствий на территории полуострова", - говорится в сообщении.

В чат-боте можно получить текущую информацию, номера горячих линий, ссылки для обращений в социальных сетях главе республики, а также оставить свое сообщение непосредственно боту.

Сильный шквалистый ветер 29 ноября стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.