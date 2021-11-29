Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 260 млн

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 260 млн, а число летальных исходов - 5,2 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию дел на 19:05 мск в ВОЗ поступили сведения о 260 867 011 инфицированных и 5 200 267 умерших. Число заразившихся увеличилось с пятницы на 1 307 278, летальных исходов - на 16 768.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 250 млн была пройдена 9 ноября, а в 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 47 837 599. Далее следуют Индия (34 580 832), Бразилия (22 076 863), Великобритания (10 176 919), Россия (9 604 233), Турция (8 746 055), Франция (7 388 196), Иран (6 108 882), Германия (5 791 060), Аргентина (5 325 560), Испания (5 063 177) и Колумбия (5 063 177).

Летальных исходов больше всего в США - 771 919, вторую строку занимает Бразилия (614 186), третью - Индия (468 790). Далее следуют Мексика (293 859), Россия (273 964), Перу (201 071), Великобритания (144 775), Индонезия (143 819), Италия (133 674), Иран (128 394), Колумбия (128 394) и Аргентина (116 517).