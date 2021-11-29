В Ингушетию в конце декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга

МАГАС, 29 ноября. /ТАСС/. Праздничными мероприятиями встретят в Ингушетии Деда Мороза из Великого Устюга, который прибудет в регион в преддверии Нового года в конце декабря, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Праздничный поезд Деда Мороза прибудет в Ингушетию в конце декабря. На ж/д вокзал города Назрани он прибывает 26 декабря в 8:40 и отбывает в 12:00. Мероприятие пройдет в праздничной атмосфере: концерт, викторина, новогодние подарки, а главное, общение с Дедом Морозом, который проведет тур по оформленному составу и сфотографируется со всеми желающими", - говорится в сообщении.

Как сообщается, встретят Деда Мороза на перроне вокзала воспитанники интернатов и школьники - порядка 100 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

"Будут организованы группы детей, которые посетят новогодний поезд. Посещение платное - стоимость билета - 1 950 рублей на ребенка и 2 450 рублей на ребенка с родителем. Каждая группа состоит из 15-и детей, и, так как тематический состав будет находиться в городе три часа, планируется собрать пять групп с сопровождающим", - передает пресс-служба слова министра образования республики Эсет Боковой.

5 декабря стартует путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Специальный поезд заедет в 36 городов и преодолеет более 13 тыс. км пути в течение 41 дня.