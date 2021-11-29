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Мэр Ялты просит не отводить детей в школы и детсады из-за непогоды

Янина Павленко также обратилась к предпринимателям о переводе сотрудников на дистанционный режим 30 ноября, если это возможно

ТАСС, 29 ноября. Мэр Ялты Янина Павленко рекомендует жителям города оставить 30 ноября детей дома и не отводить их в школы и детские сады из-за ожидающегося ураганного ветра со скоростью до 35 м/с.

"Очень непростые погодные условия могут ухудшиться. Ожидается ураганный ветер [со скоростью] 30-35 м/с. Очень прошу родителей завтра не отпускать детей самих в школы и детские сады, а по возможности - оставить их дома", - написала глава города в своем Telegram-канале.

Она также обратилась к предпринимателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и найти возможность перейти на дистанционный режим работы в связи с непогодой.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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