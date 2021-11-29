Под Вологдой построят современный центр соцобслуживания

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. Новый центр социального обслуживания на 200 мест построят в селе Молочное Вологодского района по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Это позволит полностью ликвидировать очередь среди пожилых граждан на размещение в таких центрах и предложить им качественно иное обслуживание, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова по итогам его встречи с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым.

"Этот уникальный проект предполагает обособленную территорию с современным кампусом, совершенно другие условия для проживания, высокие стандарты оказания помощи, творческие мастерские и прогулочные зоны. Одним словом, качественно иной подход к социальному обслуживанию наших дорогих ветеранов. Антон Олегович [Котяков] поддержал реализацию этого проекта и заверил, что необходимое федеральное софинансирование будет выделено в полном объеме. После окончания проектирования мы начинаем строительство этого объекта в рамках федерального проекта "Старшее поколение", - привела пресс-служба слова губернатора по итогам презентации проекта министру.

По словам главы региона, демографические процессы по всей стране и в Вологодской области дают основания полагать, что в ближайшее десятилетие доля жителей старше 60 лет будет только возрастать. При этом пропорционально будет расти и потребность в современных учреждениях, где оказывается полный спектр услуг для пожилых людей: от проживания, творчества и досуга до медицинского и социального обслуживания. Учитывая это, в рамках нацпроекта "Демография" предложено построить центр социального обслуживания для престарелых и инвалидов на 200 мест. В апреле заявка на федеральное софинансирование поддержана на заседании инвесткомиссии Минтруда, в октябре заключили контракт на разработку проектно-сметной документации.

При ее разработке используется концептуальный проект подобных зданий, рекомендованный Минтрудом и Минстроем России. Объект будет включать в себя двухэтажный жилой корпус общей площадью свыше 8,2 тыс. кв. м, а также одноэтажный административно-бытовой корпус. Возведение и ввод в эксплуатацию такого крупного объекта позволит дополнительно создать до 180 рабочих мест, значительно повысить стандарты качества помощи.