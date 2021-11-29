Глава ФМБА сообщила, что испытала на себе препарат от коронавируса "Мир-19"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала, что испытала на себе препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19".

"Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия-24".

Скворцова сообщила, что препарат имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. По ее словам, если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко падает.

На данный момент завершается вторая фаза клинических исследований препарата, ФМБА подало в Минздрав РФ соответствующий отчет и ожидает завершения процедуры регистрации препарата.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.