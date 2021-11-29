Боевое знамя 1130-го полка 336-й стрелковой дивизии передали в Ульяновскую область

УЛЬЯНОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель командующего общевойскового объединения Центрального военного округа полковник Павел Олексюк 29 ноября торжественно передал губернатору Ульяновской области Алексею Русских боевое знамя 1130-го полка легендарной 336-й Краснознаменной Житомирской ордена Суворова стрелковой дивизии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Сегодня заместитель командующего общевойскового объединения Центрального военного округа полковник Павел Олексюк торжественно передал губернатору Ульяновской области Алексею Русских боевое знамя 1130-го полка легендарной 336-й Краснознаменной Житомирской ордена Суворова стрелковой дивизии. Знамя будет размещено в Димитровградском техническом колледже", - отмечается в сообщении.

Восемь знамен прославленных полков и дивизий переданы почетным караулом Московского гарнизона военнослужащим Центрального военного округа. Они будут размещены в государственных и муниципальных музеях центральной части России.

336-я Краснознаменная Житомирская ордена Суворова стрелковая дивизия формировалась в Мелекессе (сейчас Димитровград) Ульяновской области в августе - ноябре 1941 года в составе 1128-го, 1130-го, 1132-го стрелковых полков и 909-го артиллерийского полка. В конце ноября 1941 года дивизия прибыла на Западный фронт и участвовала в Московской битве. Потом ее боевой путь прошел через Калужскую, Тульскую, Орловскую, Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую области. За участие в освобождении Житомира дивизия получила почетное наименование "Житомирская", она также освобождала Польшу и Чехословакию.

В боях дивизия уничтожила и вывела из строя более 73 тыс. солдат и офицеров, сожгла и уничтожила более 500 танков и штурмовых орудий и много другой техники противника. За достигнутые успехи в боях была награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени.