США оценивают возможные экономические последствия распространения омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация США продолжит оценивать возможные экономические последствия распространения омикрон-штамма нового коронавируса, однако каких-либо новых прогнозов на этот счет пока нет. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в понедельник.

"Это то, что мы, разумеется, продолжим оценивать. Но на данный момент нет дополнительных ограничений, помимо тех, которые связаны с поездками (речь идет об ограничениях на въезд в США из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Малави, Мозамбика, Намибии и Эсватини - прим. ТАСС). <...> В моем распоряжении сейчас нет каких-либо новых прогнозов нашей экономической команды", - сказала она, отвечая на вопрос, как распространение нового штамма коронавируса может повлиять на экономический рост, инфляцию и уровень занятости в США.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.