В Северной Осетии умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев умер на 75-м году жизни в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте ГТРК "Алания".

"На 75-м году жизни скончался конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев. Он занимал должность первого заместителя Научно-производственного объединения имени Лавочкина, где руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов, 205 из них были запущены", - говорится в сообщении.

Комаев был инициатором создания и основателем Школы космонавтики во Владикавказе, которая носит его имя. К 60-летию полета Юрия Гагарина Комаев изготовил действующий макет Лунохода-1. Комаев был награжден множеством медалей и почетных знаков, в том числе медалью Федерации космонавтики России имени Ю. А. Гагарина за заслуги перед космонавтикой, памятной медалью "50 лет космонавтике", медалью "Во Славу Осетии".