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Верховный суд Чувашии отказал в удовлетворении иска об оспаривании введения QR-кодов

Истцами выступали 12 жителей

ТАСС, 29 ноября. Верховный суд Чувашии не удовлетворил коллективный иск к главе республики Олегу Николаеву, в котором истцы оспаривали правомерность введения режима QR-кодов, в частности при допуске в заведения общественного питания. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В удовлетворении административно-искового заявления им отказано", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте суда, в качестве истцов выступили 12 жителей. По словам собеседницы агентства, они оспаривали указ главы Чувашии №93 от 29 июня 2021 года и абзацы 40-46 п. 5.1 указа главы Чувашии №166 от 20 июня 2020 года в редакции от 13 ноября 2021 года. "Там перечисляется, на основании каких документов люди могут попадать на объекты общественного питания. Их не устраивало деление людей на привитых и непривитых", - отметила собеседница агентства. В отмеченных пунктах указа №166 речь идет, в частности, о допуске в заведения с QR-кодом.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации против ковида либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, могут показать бумажный аналог документа.

Теги
РоссияЧувашия
Пандемия COVID-19
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