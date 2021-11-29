В ООН заявили, что в ограничениях на поездки из-за омикрон-штамма нужна умеренность

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид призвал страны мира проявлять умеренность при введении ограничений на поездки из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник его пресс-службой.

"Я хотел бы призвать власти всех стран мира к тому, чтобы ограничения на поездки, если они будут вводиться, не становились бы слишком большой помехой, были бы основаны на научных данных и соответствовали международным нормам в сфере здравоохранения", - указал Шахид.

Председатель Генассамблеи также выразил благодарность Южной Африке и Ботсване за быстрое информирование международного сообщества о появлении нового штамма коронавируса.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных - около 150 человек. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.