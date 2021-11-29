Российскому рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российскому рэперу OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) грозит штраф за пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом ТАСС сообщили в Зюзинском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении Григория Ляхова, он составлен по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность", - сказали в суде. Там не уточнили дату заседания по делу рэпера.

Ранее организация "Лига безопасного интернета" просила проверить две композиции рэпера - "Бандит" и "Печеньки", а также его совместную песню с рэпером Платиной (Роберт Плаудис) из Латвии "Это не любовь". Также в июне этого года организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея (Алексей Узенюк)". В итоге в отношении этого артиста также был составлен протокол по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ. Зюзинский суд рассмотрит его дело 3 декабря.