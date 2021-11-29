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МЭР внесет предложения РСПП в дорожную карту по развитию рынка интеллектуальных прав

Среди пунктов, которые планируется добавить в этом году, предложение разрешить свободно использовать объекты авторских и смежных прав в системах машинного обучения в научных целях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ скорректирует дорожную карту по совершенствованию рынка интеллектуальных прав в соответствии с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) до конца 2021 года. Об этом в понедельник ТАСС рассказал председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

"Три предложения РСПП войдут в дорожную карту еще до конца 2021 года. К другим предложениям, которые требуют подготовки более глубокого финансово-экономического обоснования, заместитель министра экономического развития Владислав Федулов планирует вернуться в первом квартале 2022 года", - сообщил Кричевский.

Среди пунктов, которые планируется добавить в этом году, предложение разрешить свободно использовать объекты авторских и смежных прав в системах машинного обучения в научных целях с условием запрета на распространение результатов без согласия правообладателей. Второе предложение касается налогов. Все виды сделок с интеллектуальными правами должны быть освобождены от НДС. Предлагается также уточнить подсудность споров об интеллектуальных правах. Если эти споры носят экономический характер, то их должны рассматривать арбитражные суды.

В 2022 году, по словам Кричевского, Минэкономразвития РФ рассмотрит предложение РСПП по изменению порядка исчисления затрат налогооблагаемой базы по НДС для компаний, приобретающих интеллектуальные права у российских правообладателей. Кроме того, в ведомстве обсудят вопрос по уплате взносов во внебюджетные фонды на все виды авторских вознаграждений и ряд других предложений.

Как считают в РСПП, реализация этих инициатив позволит бизнесу использовать все многообразие стратегий работы с интеллектуальной собственностью - от залога до внесения в уставной капитал. Также это унифицирует действие рыночных и регуляторных инструментов для разных видов интеллектуальных прав, снизит издержки и приведет к росту числа охраняемых объектов в перспективных отраслях экономики, таких как технологические или креативные индустрии.

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