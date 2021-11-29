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Пандемия COVID-19

Президент Сенегала заявил, что страны Африки не закроют двери перед югом из-за "омикрона"

При этом Маки Саль призвал африканские государства проявлять бдительность в отношении соблюдения ограничительных мер

РАБАТ, 29 ноября. /ТАСС/. Африканские страны не закроют свои двери перед Южно-Африканской республикой (ЮАР) и югом Африки, несмотря на появление штамма "омикрон" коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Сенегала Маки Саль, выступая на Форуме китайско-африканского сотрудничества (FOCAC).

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"Африка не закроет свои двери перед ЮАР и югом Африки", - отметил сенегальский лидер, которого цитирует информационное агентство Ажанс де Пресс Сенегалез (АПС).

"Границы континента не должны быть закрыты для таких стран, как ЮАР", - продолжал Саль. При этом он призвал африканские государства "проявлять бдительность в отношении соблюдения ограничительных мер".

В пятницу ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности SARS-CoV-2 "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В качестве меры предосторожности ряд стран объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Теги
Саль, МакиСенегалПандемия COVID-19
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