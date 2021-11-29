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В Пулково усилят санитарный контроль из-за омикрон-штамма коронавируса

Пропускной пункт будет обследовать прибывающих из-за рубежа граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково усилит санитарный контроль для граждан, прибывших из-за границы, в связи с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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"Начнет действовать в усиленном режиме в аэропорту Пулково пропускной пункт. Нами поручено организовать его работу в круглосуточном режиме, чтобы все прибывающие из-за рубежа прошли в короткое время обследование для того, чтобы выявить тех, кто потенциально может быть инфицирован тем самым штаммом (штаммом "омикрон" - прим. ТАСС)", - сообщил Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что новый штамм может оказаться у людей, которые заразились накануне и при этом не имеют клинических симптомов. Тесты в такой ситуации могут не выявить заболевание.

"Тем важнее те профилактические меры, о которых мы всегда говорим. Максимально широкий охват вакцинацией людей. <…> Есть основания полагать, что те вакцины, которые используются в Российской Федерации, будут в том числе эффективны и против нового штамма", - добавил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.

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