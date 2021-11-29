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Ремонт пяти мостов в Костромской области проведут в 2022 году по нацпроекту

В частности, ожидается ремонт на мосту через Волгу в Костроме

КОСТРОМА, 29 ноября. /ТАСС/. Ремонт пяти мостов планируется провести в Костромской области в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в понедельник.

"В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году Костромская область привлечет 692 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт мостовых переходов. В течение года планируется отремонтировать еще пять мостов", - говорится в сообщении.

Также в 2022 году планируется замена верхнего слоя асфальта и поврежденных элементов барьерного ограждения на мосту через Волгу в Костроме.

В 2021 году на дорогах регионального значения завершили работы по ремонту мостов в Павинском, Костромском, Межевском и Пыщугском районах. Начался капитальный ремонт моста через реку Вохма в Вохомском районе. На федеральной трассе Р-243 в регионе в 2021 году отремонтируют три моста.

По данным пресс-службы, с 2018 года в Костромской области отремонтировали 16 мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения и девять мостов на дорогах местного значения.

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