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Объявлены лауреаты премии "Сделано в России" проекта "Сноб"

Среди лауреатов - писатель Дмитрий Глуховский и врач Федор Катасонов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "Сноб" объявил победителей премии "Сделано в России", среди лауреатов - писатель Дмитрий Глуховский и врач Федор Катасонов. Торжественная церемония награждения прошла в понедельник на сцене Театра Ермоловой, передает корреспондент ТАСС.

В категории "Кино и сериалы" лауреатом объявлен сериал "Выжившие", лучшей театральной постановкой - "Финист Ясный Сокол" Евгении Беркович и театрального проекта "Дочери COCO" в Боярских палатах СТД РФ. А лучшим музыкальным проектом стал трибьют-альбом на стихи Осипа Мандельштама "Сохрани мою речь навсегда".

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев назвал эту церемонию одной из лучших за последнее время и поблагодарил "Сноб" за награду, отметив, что победа проекта "Выжившие" - это заслуга всей съемочной команды.

В номинации "Литература" победителем назван аудиосериал Storytel original (второй сезон) "Пост. Спастись и сохранить" Дмитрия Глуховского "за книгу, которая больше, чем текст". Крупнейшее "зеленое" медиа в телеграмме "Шер" признано лучшим медиапроектом за создание нового контента. Премию представителям "Шер" вручила Ксения Собчак.

Участники голосования посчитали лучшим в социальной сфере проект, посвященный людям с ментальными особенностями, который называется "Простыми словами".

"Зеленый бизнес" и наука

Партнером премии в номинации "Бизнес: зеленая экономика" выступил Фонд развития промышленности. Все номинанты ответственно относятся к производству и вкладываются в " зеленую экономику", отмечают организаторы. При этом лучшим в этой категории назван "Норникель" с проектом по сокращению выбросов диоксида и производством углеродно-нейтрального никеля.

Победителем в номинации "Наука" стал педиатр и просветитель Федор Катасонов за объяснение сложных вещей простыми словами. "Очень приятно, что это ценно для кого-то", - отметила его супруга, получая награду, добавив, что муж тратит много времени на проект. Также были объявлены лауреаты других номинаций.

На премию поступило больше тысячи заявок. В шорт-листы в 11 номинациях вошли проекты, отобранные экспертными советами премии. Далее по ним прошло открытое голосование. И в понедельник в Театре Ермоловой названы лучшие проекты, созданные в России в конце 2020 и в течение 2021 года. Режиссером церемонии выступил Филипп Григорян.

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