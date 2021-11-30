В Грозном завершается строительство многофункционального комплекса "Минутка"

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство многофункционального комплекса "Минутка", который будет включать в себя два разновысотных корпуса, завершается в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В понедельник я посетил ряд строительных площадок. Сначала осмотрел МФК "Минутка", который возводится возле одноименной площади. Это уникальный объект. Он представляет собой два разновысотных монолитных корпуса, которые располагаются по обе стороны проспекта Ахмата-Хаджи Кадырова. Они соединяются величественной аркой, которая станет своеобразными воротами в центр города. Реализация проекта вступила в завершающую стадию", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, с противоположной стороны площади Минутка также возводится мечеть на 3 тыс. человек, которая является уменьшенной копией мечети "Гордость мусульман" в Шали. Она составит архитектурный ансамбль с 16-этажным современным жилым комплексом на 160 квартир. Этот проект находится на начальной стадии реализации.

"Далее я побывал на строительной площадке нового микрорайона, который возводится в центре города, на месте старого рынка. Это огромный комплекс, в котором будет до тысячи квартир. Он располагается в очень удобном месте. Рядом находятся новая школа и садик. Специалисты завершили работы нулевого цикла и активными темпами возводят каркас", - рассказал глава региона.

Площадь Минутка в Грозном в советское время называлась Октябрьской площадью, а в 1991-1995 годах - площадью Хрущева.