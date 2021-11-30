В России вступают в силу дополнительные гарантии трудовых прав для работников с детьми

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы вступают в силу во вторник.

Госдума приняла законы в третьем чтении 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал их 19 ноября. Авторами этих инициатив выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

Первый закон увеличивает с 5 до 14 лет возраст детей, при котором их одиноких родителей не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе, в том числе ночью и в праздники. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, и работников, воспитывающих трех и более детей.

Второй закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Как отметила ТАСС вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, вступившие в силу федеральные законы в значительной степени расширяют социальные гарантии отдельных категорий граждан в сфере трудовых отношений. "На примере изменений в Трудовой кодекс РФ мы наблюдаем последовательную реализацию адресной государственной поддержки", - сказала она.

По ее словам, в процессе разработки законопроектов учитывались конкретные условия и определенные жизненные ситуации, затрагивающие семьи с детьми, а также работников, которые осуществляют уход за инвалидами. "Нашей целью является создание более комфортных условий для осуществления трудовой деятельности без ущерба воспитательному процессу или заботе о гражданах с ограниченными возможностями", - добавила она.