Водителей Кубани призвали к отказу от личного транспорта на время непогоды

СОЧИ, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральные автодорожники предупредили о возможных происшествиях на дорогах Краснодарского края на фоне ухудшения погоды и призвали автомобилистов временно отказаться от использования личного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".

На Кубани объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются сильный ветер с дождем и грозами, возможны смерчи над морем и сход селей в горных районах.

"ФКУ Упрдор "Черноморье" обращается к автомобилистам [с просьбой] учитывать потенциальные риски при резком ухудшении погодных условий и по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что непогода может спровоцировать затруднение движения на дорогах. Так, не исключаются подтопления, падение деревьев, оползни. Также могут возникнуть дополнительные затруднения в зонах проведения работ на трассе Джубга - Сочи, где в октябре этого года оползень повредил участок дороги.