Суд в США приостановил обязательную вакцинацию медработников 10 штатов

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд Восточного округа Миссури принял решение приостановить в этом и еще девяти штатах действие постановления об обязательной вакцинации всех сотрудников здравоохранения. Решение было размещено в понедельник в электронной базе суда.

Как говорится в документе, ответчик в лице правительства США должен "немедленно прекратить исполнение или принуждение" к исполнению постановления об обязательной вакцинации работников здравоохранительных учреждений и других участников программ медицинского страхования Medicare и Medicaid штатов Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг. Окружной суд Миссури согласился с доводами истцов (в лице упомянутых штатов), что данное постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом США.

В начале ноября Белый дом обязал примерно 84 млн сотрудников частных компаний к 4 января 2022 года сделать прививки от нового коронавируса или регулярно сдавать анализы. Вакцинироваться в этот срок также обязаны работники системы здравоохранения. По подсчетам властей, в целом речь идет о примерно 17 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 48,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 777 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.