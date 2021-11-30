В Нью-Йорке настоятельно рекомендовали всем жителям носить маски внутри помещений

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка выпустили постановление, в котором настоятельно рекомендуют всем жителям Нью-Йорка, независимо от статуса вакцинации, носить защитные маски внутри помещений города. Об этом сообщил в понедельник руководитель управления общественного здравоохранения Нью-Йорка Дейв Чокши.

"Сегодня я выпускаю бюллетень, в котором настоятельно рекомендуется, чтобы все жители Нью-Йорка носили маски все время в помещениях и общественных местах, таких как магазины, лобби зданий, офисов <...>. Это [также] касается всех, кто вакцинирован и кто переболел COVID-19", - сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом Чокши отметил, что требование о ношении масок в общественном транспорте, школах и медицинских учреждениях остается в силе. Он добавил, что городские власти в курсе опасений о распространении нового омикрон-штамма коронавируса, однако пока будут использовать уже проверенные средства сдерживания темпов распространения коронавируса, которые в настоящее время применяются в мегаполисе.

В пятницу губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении в штате чрезвычайного положения до 15 января 2022 года в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Это позволит властям выделить финансирование на закупку дополнительного оборудования и средств защиты, увеличить вместимость медицинских учреждений в условиях нехватки больничных коек и предотвратить возможную нехватку медперсонала.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала месяца в штате Нью-Йорк число ежедневно заболевающих коронавирусом выросло в среднем с 4 до 6 тыс. человек, при этом число летальных исходов от последствий заболевания осталось на уровне от 30 до 40 в день. Штат является одним из лидеров по темпам вакцинации в стране: 67,79% населения полностью привиты от коронавируса.