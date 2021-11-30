Экологи заявили, что слоны в Эфиопии вымирают из-за нелегальных поселений в Бабилле

ТАСС, 30 ноября. Экологи связали быстрое сокращение численности слонов в заповеднике Бабилле с трехкратным увеличением числа нелегальных поселений на его территории в 2006-2017 годах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Оксфордского университета (Великобритания) со ссылкой на статью в журнале Oryx.

"Ситуация в заповеднике Бабилле является критической. Сейчас на его территории обитает 250 слонов. Если проблемы с проникновением человека в их среду обитания не будут решены в самое ближайшее время, то на территории заповедника скоро не останется ни одного слона", - заявила научный сотрудник Оксфордского университета Эмили Нил, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Численность африканских слонов (Loxodonta africana) сократилась в шест-семь раз за последние 75 лет. Еще в 1989 году страны - участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) начали координированную борьбу с браконьерами. В начале текущего столетия эти меры стабилизировали популяции слонов, однако в последние годы их численность опять начала снижаться, что связано с растущим спросом на слоновую кость в странах Азии.

Нил и ее коллеги обнаружили, что популяции эфиопских саванных слонов находятся под угрозой вымирания не только из-за растущей активности браконьеров, но и из-за появления большого числа нелегальных поселений на территории заповедника Бабилле. Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа спутниковых карт этой резервации, полученных в 2006-2017 годах.

Новая угроза для слонов

За это время, как обнаружили ученые, численность слонов резко сократилась - она упала с отметки в 320 до 250 особей. Аналогичным образом изменился ареал обитания и маршруты миграции Loxodonta africana - теперь слоны занимают лишь треть заповедника Бабилле, а также больше не мигрируют из одного региона резервации в другой.

Эти негативные перемены в жизни слонов, по словам экологов, были преимущественно связаны не с деятельностью браконьеров, а с тем, что за последние пятнадцать лет на территории Бабилле появилось огромное число нелегальных поселений. Их количество выросло с 18 тыс. в 2006 году до 50 тыс. в 2017 году, причем больше половины из них находятся на территории прежнего ареала обитания слонов.

Жители этих домов и деревень, предположительно, не охотятся на слонов, однако их появление привело к гибели примерно 100 особей за очень короткое время. Причиной этого, по словам экологов, могло послужить то, что обитатели нелегальных поселений ограничили доступ слонов к питьевой воде и другим ресурсам, критически важным для выживания животных.

Резкое увеличение числа поселений на территории заповедника Бабилле в последние годы, как считают Нил и ее коллеги, сделает жизнь слонов в ближайшие годы еще более сложной. По этой причине ученые предлагают федеральным властям Эфиопии завершить процесс демаркации границ резервации, начатый еще в 2007 году, а также разработать экономические меры, которые убедят жителей приграничных регионов не переселяться на территорию Бабилле.