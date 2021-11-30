Семь авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Семь рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержаны вылеты двух рейсов в Усть-Камчатск, двух в Никольское, по одному в Оссору, Палану, Тиличики. Планируется, что вылеты пяти рейсов состоятся утром в среду, еще двух - в течение двух часов.

В настоящий момент к берегам Камчатки подходит очередной циклон. Он принесет на полуостров усиление ветра и осадки.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.