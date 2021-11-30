Во Владивостоке запретили из-за непогоды въезд большегрузных автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Въезд и движение по улицам города большегрузов запрещены во Владивостоке во вторник из-за циклона, который принес в город снег, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Муниципальное предприятие Владивостока "Содержание городских территорий" с 04:00 начало обработку дорог. На улицах распределяют жидкий химреагент и песко-соляную смесь. В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды сообщают, что уже закрыт для движения самый крутой спуск в городе - на улице Капитана Шефнера - и запрещены въезд и передвижение по улицам Владивостока большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

Вручную и с помощью малой техники убирать снег с тротуаров, лестниц, виадуков и переходов будут более 330 рабочих. К работам должны также присоединиться дворники управляющих предприятий и организаций всех форм собственности.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник во Владивостоке ожидается сильный снег, в первой половине дня мокрый снег, во второй половине - очень сильный с количеством осадков до 30 миллиметров. Высота снежного покрова местами может достигнуть 40 см. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 32 м/с. Также прогнозируется понижение температуры воздуха.

По данным Примавтодора на утро вторника, проезд обеспечен ко всем населенным пунктам Приморья. Согласно онлайн-табло международного аэропорта Владивосток, во вторник задерживается прибытие рейсов из Пхукета, Петропавловска-Камчатского, отменены авиарейсы из Тернея, Дальнегорска, Пластуна, Комсомольска-на-Амуре. Также отменены авиарейсы из Владивостока в Кавалерово, Терней, Преображение, Пластун, Дальнегорск, Комсомольск-на-Амуре. Ранее Дальневосточный федеральный университет сообщил, что из-за непогоды ввел во вторник режим дистанционного обучения, также, по данным мэрии, дистанционное обучение 30 ноября введено в школах города.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 28,5-32,6 м/с считается жестоким штормом, провоцирует плохую видимость, вызывает на море волны высотой до 16 м.