Кипр может обязать иностранцев сдавать ПЦР-тесты в аэропортах

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Республика Кипр может ужесточить нормы въезда иностранных граждан и ввести в аэропортах страны обязательные ПЦР-тесты для всех гостей острова. Об этом министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас сообщил в понедельник после обсуждения с членами научно-консультативного совета по борьбе с пандемией дальнейших шагов по пресечению распространения коронавируса и возможностей проникновения на остров омикрон-штамма данной инфекции.

Сейчас вопрос о том, проходить диагностический анализ или нет, зависит от эпидемической категории той страны, откуда прибыл пассажир на Кипр, и касается только невакцинированных лиц. "Что касается дополнительных мер, мы договорились с экспертами об обязательном проведении ПЦР-тестов во всех аэропортах. Кроме того, у нас будет ПЦР- и экспресс-тестирование на всех пунктах въезда в страну, в портах и на пристанях, а меры [эпидемического контроля] на переходах [через внутреннюю границу острова] будут усилены", - сказал глава Минздрава.

По словам министра, вопрос о режиме перехода через пограничные КПП на линии, разделяющей территории проживания греческой и турецкой общин острова, еще будет обсуждаться с кипрским МВД и группой греко-кипрских переговорщиков, ведущих диалог с турко-кипрской стороной. Речь идет не о закрытии пунктов перехода, а только об ужесточении эпидемического контроля на внутренней границе Кипра, уточнил Хаджипанделас.

Он информировал, что во время заседания научно-консультативного совета поступило предложение разрешить в стране проведение рождественских торжеств на открытом воздухе. Для допуска на празднества потребуется предъявлять сертификат отрицательного результата экспресс-теста на антигены коронавируса, который был пройден не более чем за 48 часов до мероприятия.

Все инициативы и предложения, которые Хаджипанделас обсуждал в понедельник с ведущими вирусологами страны, будут в том или ином виде вынесены на утверждение кабинета министров, заседание которого запланировано на среду.