Эквадор из-за омикрон-штамма закрыл въезд в страну для посещавших страны Африки

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Эквадора решили закрыть въезд в страну для путешественников, которые посещали ряд стран Африки, из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил в понедельник президент республики Гильермо Лассо.

"Я постановил принять следующие меры - запретить въезд в страну любых лиц, следующих из африканских стран, включенных в список, который опубликуют компетентные органы, или совершивших пересадку в одной из них", - сказал он в видеообращении.

Лассо также заявил, что все путешественники, прибывающие в Эквадор из других стран мира, "должны будут предоставить сертификат о полной вакцинации [от коронавируса] при въезде в страну, а также результаты ПЦР-теста". Для детей до 16 лет будет достаточно показать результаты тест на коронавирус.

"Всеми, кто находится в Эквадоре, этот штамм должен рассматриваться как повод приложить дополнительные усилия для борьбы с пандемией", - добавил Лассо.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.