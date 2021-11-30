В Приморье обезвредили медведя, напавшего на женщину

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты обезвредили медведя, который утром напал на жительницу города Артема в Приморье. Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон сообщил на странице в Instagram, что животное также напало на одного из ловивших его егерей.

"Мы оповестили все службы, в том числе полицию и охотинспецию, они приняли все необходимые меры по его [медведя] обезвреживанию. К сожалению, медведь также напал на одного из егерей, нанес ему повреждения. Ему тоже будет оказана всевозможная помощь. Нас заверили охотинспектора, этот медведь был один, сегодня он не представляет угрозу для наших жителей", - сказал Квон.

Он добавил, что необходимая медпомощь оказывается женщине, на которую животное напало утром.

В пресс-службе администрации городского округа ТАСС сообщили, что медведь был убит.