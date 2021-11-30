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В Москве 30 ноября ожидаются снег и гололедица

Температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. В связи с ухудшением погодных условий 30 ноября в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Атмосферное давление составит около 717 мм рт.ст.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 1 - плюс 6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.

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Россия
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