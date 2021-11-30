В ФИЦ под Новосибирском откроется корпус института вирусологии до конца года

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Здание экспериментального корпуса научно-исследовательского Института вирусологии Федерального исследовательского центра федеральной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), позволяющее работать с патогенами вирусов второго класса, откроют до конца года, сообщил ТАСС директор ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.

"Институт вирусологии официально открыт в структуре нашего центра. Сейчас заканчивается строительство нового корпуса, где располагается лаборатория, в которой можно будет работать с патогенами второго класса, SaRS-COV-2 в частности. Это первый в стране пример настолько быстрого создания лаборатории, где можно вести полноценные вирусологические исследования", - сказал он.

По его словам, институт призван осуществлять мониторинг зоонозных инфекций, перенос инфекций в живой природе, как основного источника попадания вируса в популяцию человека, а также проводить оценку противовирусных препаратов. Институт будет работать на базе ранее функционировавшей в ФИЦ лаборатории. Открытие нового института на территории ФИЦ ФТМ позволит вывести данные исследования на новый уровень. Помимо коронавируса институт призван работать с другими патогенами - гриппом, респираторными вирусами.

В рамках данного института по нацпроекту "Наука" была открыта молодежная лаборатория мониторинга зоонозных инфекций. "Такие лаборатории необходимо создавать по всей стране. И как показала практика, это возможно", - сказал Воевода.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 261,5 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 604 233 случая заражения, выздоровели 8 295 811 человек, умерли 273 964. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования граждан о ситуации в стране.