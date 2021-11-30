В Хабаровском крае увеличат число проверяющих соблюдение противоковидных мер на объектах

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае расширяют полномочия сотрудников министерств и управлений для проверок соблюдения противоковидных мер в разных организациях. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

С 1 декабря в Хабаровском крае будут подписаны постановления губернатора, одно из которых касается перечня органов исполнительной власти края, структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона, должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КоАП ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций")

"Полномочия по составлению актов будут возложены на государственных гражданских служащих края, замещающих категории руководителей, на специалистов, работников, замещающих должности, не являющихся должностными (лицами) госслужбы", - сказал Никонов.

Таким образом, по его словам, региональный Минсельхоз будет проверять соблюдение противоэпидемических мер и ограничений в отношении предпринимателей на объектах розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, Минспорта - на спортивных объектах, в фитнес-центрах, Минздрав - в медорганизациях, в косметических и массажных салонах, спа-салонах, Минобразования - в образовательных организациях, Минкультуры - в кинотеатрах, театрах, филармониях, музеях и других, а также в гостиницах. Сотрудники Минтраспорта будут проверять предпринимателей, осуществляющих перевозки, и в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, в аэропортах, специалисты Главного управления регионального государственного контроля - при розничной продаже алкоголя и управлении многоквартиными домами, Управление по внутренней политике - при проведении публичных слушаний.

"Полномочия органов расширяются в этой части. И эта история, когда контролирующие органы не так активно проводят свою работу, она будет соответствующим образом откорректирована", - сказал Никонов.

С 1 декабря также вводятся требования предъявления QR-кодов на внутренних перелетах. Соответствующий документ будет запрашиваться и при входе в здания госорганов. Госслужащих без QR-кода переведут на дистанционный режим работы.

В Хабаровском крае из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции требовать наличие QR-кода, справки вакцинированного или переболевшего, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов стали с середины ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв. м. Эти же документы требуются при посещении учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, предприятий общественного питания, спортивных объектов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов.