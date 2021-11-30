Казахстан ограничит въезд иностранцев из нескольких стран из-за омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана в целях недопущения появления в стране омикрон-штамма приняли решения ограничить въезд иностранцев из ряда стран. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства первый вице-министр здравоохранения республики Марат Шоранов.

"Учитывая появление нового штамма "омикрон", на межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря ограничительные меры", - сказал он.

По его словам, они включают ограничение на въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, Намибии, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании и других. Также вводится обязательное требование предоставлять ПЦР-тест для прибывающих из государств, где выявлен омикрон-штамм. Кроме того, прибывшие из этих стран должны будут самоизолироваться. Власти Казахстана также решили приостановить авиасообщение с Египтом.

В самом Казахстане омикрон-штамм на данный момент не выявлен.