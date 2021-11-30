Участвовавшие в спасении горняков работники "Листвяжной" получили по 500 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв, выплатила премии в размере 500 тыс. рублей работникам, которые участвовали в спасении пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"По решению собственников шахты 14 работникам шахты "Листвяжная", которые участвовали в спасении пострадавших, выплачена премия в размере 500 тыс. рублей каждому", - рассказали в пресс-службе.

Шахта "Листвяжная" в понедельник, 29 ноября, начала выплаты семьям погибших и пострадавшим при аварии. В общей сложности в первый день было выплачено почти 245 млн рублей. Семьи 31 погибшего получили почти 147 млн рублей, на семью предприятие выплачивает по 2 млн рублей и еще по 1 млн рублей каждому члену семьи погибшего. Семьи пяти погибших горноспасателей получили от предприятия почти 60 млн рублей.

40 работников шахты "Листвяжная", находящиеся после аварии в больницах, получили по 500 тыс. рублей, такая же сумма была перечислена трем пострадавшим работникам подрядных организаций. Еще 165 человек, которые не обращались в больницу, получили выплаты в размере 100 тыс. рублей.

"Выплаты будут продолжены, в том числе будут выполнены обязательства по приобретению жилья, оплате обучения детей погибших в высших и средних профессиональных заведениях и кредитным обязательствам. С каждой семьей общаются социальные работники предприятия и выясняют все обстоятельства для оказания помощи", - добавили в пресс-службе.