Прокуратура ЕАО проконтролирует ликвидацию последствий снежного циклона

ТАСС, 30 ноября. Прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО), где на прошлой неделе прошли обильные осадки, проконтролирует процесс ликвидации последствий снежного циклона. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн провел рабочее совещание с главами муниципальных образований и руководителями управляющих компаний области. <…> Докладчики выделили две основные проблемы: недостаток бюджетного финансирования и отсутствие специализированных площадок для складирования снега. <…> К решению вопроса по складированию снега подключится прокуратура области", - говорится в сообщении.

Гольдштейн констатировал, что ситуация с уборкой снега провалена как городскими властями, так и главами районов и поселений. Его позицию поддержал прокурор области Заурбек Джанхотов. Прокуратура начинает масштабную проверку работ, проведенных управляющими компаниями на подведомственных территориях.

"Все, кто задействован в этой работе, после выявления недостатков будут привлечены к ответственности. Кто не успевает, время будет дано. Что касается сил и средств, то управляющая компания взяла на себя определенные обязательства и обязана их выполнить", - приводятся в сообщении слова Джанхотова.

В Биробиджане за три дня выпало 2,5 месячных нормы осадков. Мэр города Александр Головатый сообщил, что наведение порядка с очисткой общественных пространств продлится до конца декабря. В течение ближайшей недели в порядок будут приведены дороги общего пользования. В течение суток завершится очистка площадок для сбора мусора. Продолжается работа на придомовых территориях, для управляющих компаний установлен срок окончания работ - 6 декабря.

По данным территориального управления МЧС, на этой неделе в области снова ожидаются осадки. Предполагается, что циклон затронет только Смидовичский район, граничащий с Хабаровским краем.