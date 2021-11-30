В Южной Корее зафиксировали новый максимум тяжелобольных COVID-19

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея зарегистрировали за минувшие сутки 3 032 новых случая заражения коронавирусом, а число находящихся в критическом состоянии пациентов достигло 661, что является абсолютным максимумом за всю пандемию. Об этом сообщило во вторник национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

В результате вызванных инфекцией осложнений в стране зарегистрированы еще 44 смерти. Общее число умерших составило 3 624 человека, а коэффициент смертности вырос до 0,81%.

Рост заболеваемости произошел после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках политики по постепенному переходу к обычной повседневной жизни. Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходятся до 80% новых случаев инфицирования.

Днем ранее правительство приняло решение приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек. В связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" органы здравоохранения страны приведены в состояние повышенной готовности.

С момента начала вакцинации двумя дозами вакцины привиты 79,9% населения страны.