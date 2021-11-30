Австралия начнет открывать границы 15 декабря, после изучения штамма "омикрон"

СИДНЕЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Границы Австралии должны открыться для владельцев австралийских виз, иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов 15 декабря, после двухнедельной паузы, вызванной появлением штамма "омикрон". Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По его словам, международные границы Австралии откроются после "небольшой паузы, сделанной из осторожности" на фоне появления штамма "омикрон". "Это не повод отступать, это повод для кратковременной паузы. Последние исследования показывают, что вариант "омикрон" - умеренно [агрессивный] штамм, и <…> если эти данные подтвердятся, то мы сможем продолжать продвигаться вперед", - сказал Моррисон, отметив, что соответствующее решение будет принято правительством страны, как только будет ясно, что распространение штамма можно контролировать.

Главный санитарный врач Австралии Пол Келли отметил, что решение перенести дату первого этапа открытия границ страны на две недели было принято "из чрезмерной осторожности", и эта пауза в 14 дней даст австралийским специалистам возможность оценить степень опасности штамма "омикрон". "Мы не можем вечно закрывать Австралию для различных штаммов коронавируса, в том числе от варианта "омикрон". В конце концов, он все равно попадет сюда", - подчеркнул Келли, отметив, что имеющиеся в распоряжении австралийских врачей данные свидетельствуют о "легком или бессимптомном течении этой болезни".

К настоящему моменту в Австралии зарегистрировали шесть случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса, но все инфицированные с момента прилета в страну находились в изоляции. С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, Сейшельскими Островами, Эсватини и ЮАР из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе под наблюдением врачей.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.