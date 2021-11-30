Малоактивный циклон принесет снег в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Малоактивный циклон будет действовать в середине недели в Амурской области, в регионе ожидаются небольшой снег и ветреная погода, сообщается во вторник в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем в северо-западные районы малоактивный циклон принесет небольшой снег. На остальной территории области, в тыловой части южного циклона, ожидается ветреная погода без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в Амурской области воздух прогреется до минус 16 градусов, по крайним районам севера до минус 23 градусов, северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 3-8 м/с, по югу - до 13 м/с. В Благовещенске малооблачно, без осадков, днем до 12 градусов мороза, ветер до 11 метров в секунду.

На автодорогах области сохранится снежный накат и гололедица.