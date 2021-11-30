Холдинг "Институт стволовых клеток человека" начал разработку лекарства от COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) приступил к разработке препарата от коронавируса, его первые прототипы могут быть созданы в ближайшие три-четыре месяца, сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Артур Исаев.

Предполагается, что препарат будет эффективен против большинства известных мутаций коронавируса и применяться среди пациентов, зараженных COVID-19. Он позволит блокировать активное размножение вируса в организме и снижать летальность.

"Мы ведем начальные стадии разработки. Мы хотим, чтобы у нас первые прототипы препарата появились в ближайшие три-четыре месяца. Если у нас эти прототипы препарата покажут эффективность, то мы будем готовиться к доклинике", - сказал он.

Холдинг оценит эффективность вакцины "Бетувакс" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил Исаев.

"В течение ближайших недель - я думаю, двух-трех-четырех недель - мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина ["Бетувакс"] этот серотип вируса "омикрон". <…> После того как мы увидим, мы примем решение", - сказал Исаев.

По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости.

"Модификацию мы рассмотрим, но пока наши данные показывают, что у вакцины достаточно хорошие свойства в нейтрализации наиболее распространенных серотипов вируса. <…> Если мы увидим, что есть распространение каких-то новых штаммов, по отношению к которым нейтрализующие свойства вакцины снижены, то тогда мы будем делать [вакцину] от конкретно этого штамма", - объяснил Исаев.

Вакцина "Бетувакс-ков-2" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом "Сколково", компанией "Бетувакс", входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале-марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав РФ промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство, объяснял ранее Исаев. По его словам, производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.

О комбинированной вакцине от коронавируса и гриппа

Доклинические исследования пятивалентной комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа, разработкой которой занимается "Институт стволовых клеток человека", могут начаться в первой половине 2022 года, сообщил Исаев.

"По комбинированной вакцине мы сейчас готовимся к началу доклинических исследований. <...> [Они могут начаться] в первой половине 2022 года. Подготовка и проведение доклинических исследований по комбинированной вакцине может занять четыре-шесть месяцев", - сказал он.

Предполагается, что вакцина будет эффективна против четырех типов вируса гриппа и коронавируса, рассказал он.

По словам Исаева, ИСКЧ рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Об изучении возможности создания комбовакцин от коронавируса и гриппа также сообщали биофармацевтические компании "Нанолек" и "Петровакс".

Об испытаниях бустерной вакцины от коронавируса

"Институт стволовых клеток человека" планирует начать клинические испытания бустерной вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года, отметил председатель совета директоров компании.

"Мы сейчас готовимся к клиническим исследованиям и к подаче досье на вакцину для бустерных вакцинаций. <…> Январь-февраль. Планы у нас такие приблизительно", - сказал Исаев.

Он рассказал, что вакцина будет применяться для переболевших ковидом и ранее привитых другими препаратами.

В октябре в России начались клинические исследования вакцины от коронавируса "Бетувакс", разработанной "Институтом стволовых клеток человека". ИСКЧ рассчитывает в феврале-марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав РФ промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство, объяснял ранее Исаев. По его словам, производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.