В Чите военного офицера приговорили к штрафу за попытку купить водительские права

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей старшего лейтенанта Алексея Данилова, который пытался купить в Чите водительское удостоверение через своего знакомого, сообщила во вторник пресс-служба военного следственного управления СКР по Восточному военному округу.

"Данилов, желая незаконно получить водительское удостоверение, около 19 часов 20 января 2020 года встретился в Чите с гражданином Пивоваровым, который ему сообщил о возможности получить в обход установленных правил водительское удостоверение категории "В", а именно, за денежное вознаграждение в размере 35 тыс. рублей, которое Пивоваров передаст должностному лицу ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, на что Данилов дал согласие и через некоторое время в этот же день передал Пивоварову денежные средства. <...> Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, деньги офицера Пивоваров потратил на собственные нужды, и старший лейтенант в итоге не получил удостоверение. Сам Данилов признал вину, дело рассматривалось по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу").