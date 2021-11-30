Казахстан заинтересован в скором признании паспортов вакцинации с Россией

НУР-СУЛТАН, 30 ноября. /ТАСС/. Казахстанская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией. Об этом заявил во вторник первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов.

"Я полагаю, что рабочая группа определит конкретные сроки и в ближайшее время две стороны заявят. Мы заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС после заседания правительства республики.

По его словам, с целью взаимного признания документов о вакцинации проводятся встречи как на техническом уровне, так и на уровне вице-министров. "Надеемся в ближайшее время решить два вопроса - вопрос обмена нотами о признании вакцин для трансграничного пересечения, и второй технический вопрос уже более глубокой интеграции информационных систем с целью свободного перемещения граждан внутри страны, свободного посещения торговых центров и так далее", - пояснил Шоранов.