Эксперт предложил ограничить поездки за границу, чтобы помешать распространению "омикрона"

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов считает целесообразным ограничить поездки за рубеж россиян, не привитых от COVID-19, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России. При этом эксперт отметил, что реальная опасность "омикрона" пока неизвестна.

"Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант "омикрон", я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать, - это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили, потому что они нам привезли уже все что только можно", - сказал Нетесов ТАСС.

Он добавил, что есть серьезная обеспокоенность в связи с появлением штамма "омикрон", однако его реальная опасность еще не оценена, потому что число отслеженных больных не превышает одной сотни. <...> Лучше перестраховаться сейчас насчет нового варианта, чем потом переживать, что мы этого не сделали", - резюмировал собеседник агентства.

Новый вариант коронавируса был выявлен на этой неделе в Южной Африке. В последующие дни случаи заражения им были обнаружены во многих странах, в том числе в ряде государств ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает большую озабоченность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению. Позднее в ВОЗ заявили, что вариант коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболевания с самыми серьезными последствиями. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.