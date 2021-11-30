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Пандемия COVID-19

Эксперт предложил ограничить поездки за границу, чтобы помешать распространению "омикрона"

Экс-директор центра "Вектор" добавил, что есть серьезная обеспокоенность в связи с появлением нового штамма, однако его реальная опасность еще не оценена

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший директор государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов считает целесообразным ограничить поездки за рубеж россиян, не привитых от COVID-19, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России. При этом эксперт отметил, что реальная опасность "омикрона" пока неизвестна.

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"Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант "омикрон", я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать, - это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили, потому что они нам привезли уже все что только можно", - сказал Нетесов ТАСС.

Он добавил, что есть серьезная обеспокоенность в связи с появлением штамма "омикрон", однако его реальная опасность еще не оценена, потому что число отслеженных больных не превышает одной сотни. <...> Лучше перестраховаться сейчас насчет нового варианта, чем потом переживать, что мы этого не сделали", - резюмировал собеседник агентства.

Новый вариант коронавируса был выявлен на этой неделе в Южной Африке. В последующие дни случаи заражения им были обнаружены во многих странах, в том числе в ряде государств ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает большую озабоченность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению. Позднее в ВОЗ заявили, что вариант коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболевания с самыми серьезными последствиями. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

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РоссияПандемия COVID-19
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