Москвичей призвали быть более внимательными из-за сильного ветра и гололедицы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более внимательными на улице из-за ветра с порывами до 20 м/с и гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в городе ожидаются ветер с порывами до 18-20 м/с, днем снег, местами его прирост составит до 2 см, переходы температуры воздуха через 0 градусов, что может привести к образованию гололедицы. Ночью в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков - это более четверти месячной нормы.

"Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.