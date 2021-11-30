В Москве побиты сразу два погодных рекорда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жителей Москвы и столичного региона во вторник ждет резкое похолодание, к вечеру температура воздуха опустится с 7-8 градусов тепла до отрицательных значений. Синоптики также фиксируют рекордно низкое атмосферное давление - 711 мм ртутного столба, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду в столице будет определять активный циклон, названный нашими немецкими коллегами "Бенедикт", и связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, пройдут дожди, переходящие во второй половине дня в мокрый снег. Ближе к вечеру образуется гололедица", - сказал синоптик.

Температура воздуха в Москве днем составит около 6-8 градусов тепла, к вечеру столбики термом покажут 1-3 ниже нуля.

В Москве дует юго-западный ветер, сильный и порывистый. Его скорость составит 7-12 м/с, в порывах может достигать 17-22 м/с.

Рекордное тепло и давление

В Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление. "Сейчас в Москве рекордно низкое атмосферное давление, составляет примерно 711 мм ртутного столба. В течение дня оно будет расти, к вечеру повысится до 718 мм ртутного столба", - сказал Леус.

По его словам, также утром 30 ноября обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха. "Столбики термом на станции ВДНХ показали отметку +7,5 градусов. До этого рекордным значением 30 ноября считалось значение +5,8 градусов, оно было зафиксировано в 1974 году", - добавил синоптик.

По данным на 6:00 утра, в столичном регионе выпало от 11 до 13 мм осадков.