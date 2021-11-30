ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от дальних поездок из-за непогоды в Кургане

ТАСС, 30 ноября. Госавтоинспекция рекомендовала водителям воздержаться от дальних поездок из-за плохой видимости и гололеда в Кургане. Осадки в виде мокрого снега ожидаются там в течение ближайших дней, сообщили во вторник в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории города Кургана наблюдаются осадки в виде мокрого снега. В подобных условиях ухудшается видимость. <…> Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям, особенно с небольшим стажем, быть внимательнее на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений - они могут привести к ДТП.

"Следует помнить, что на обледенелой дороге сцепление колес с дорожным покрытием значительно снижается. Повышенное внимание необходимо проявить при проездах к местам массового скопления граждан и возможного появления пешеходов: остановкам общественного транспорта, перекресткам, пешеходным переходам, а также вблизи образовательных организаций. Пешеходам также следует быть предельно бдительными при переходе проезжей части: не нарушать правила дорожного движения, не пересекать проезжую часть в неустановленных местах", - подчеркнули в ГИБДД.