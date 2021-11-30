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Судоходство в Керченском проливе возобновили после непогоды

Прохода ждут более 100 судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Движение судов по Керченскому проливу возобновлено во вторник, прохода ждут более 100 судов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Возобновилось судоходство сегодня утром. Волна снизилась, ветер нормальный - 11 м/с", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в настоящее время в очереди на проход с северной стороны пролива 119 судов, с южной - 39.

Движение в понедельник было приостановлено, потому что пройти по проливу стало невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Прохода ждали около 200 судов.

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