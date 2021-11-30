Синоптики сообщили, что в Петербурге за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за минувшую ночь, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"За последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября. Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 см, и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове", - написал синоптик.

По данным сервиса "Яндекс", пробки на дорогах города к 9 часам утра во вторник достигли 10 баллов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по благоустройству, ночью на улицах Петербурга работали тысяча единиц техники и 490 дворников. Во вторник на дневную уборку проезжей части и тротуаров вышли 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда дорожных предприятий. В общей сложности за сутки с петербургских дорог собрано и вывезено более 7,7 тыс. кубометров снега, собранные массы отправляются на пункты приема и утилизации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В Ленинградской области дорожные службы также работают в усиленном режиме, трудится больше 300 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе администрации и правительства региона. "За первую по-настоящему снежную ночь ноября от снега и наледи в Ленобласти очищено 13 тысяч км региональных дорог и обочин. По прогнозу погоды сегодня, 30 ноября, ожидается второй день залповых снегопадов", - говорится в сообщении.

По информации представителя центра "Фобос", во вторник синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдет снег, к вечеру усилится ветер. Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырех градусов, по Ленинградской области - от минус одного до минус 6 градусов.