Более 2,5 млн жителей Краснодарского края привились от коронавируса

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали более 2,5 млн жителей Краснодарского края, что составляет около 71% от плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Всего планируется привить около 80% жителей региона для достижения коллективного иммунитета.

"На сегодняшний день прививку от COVID-19 уже сделали более 2,5 млн человек, или 71% от плана. Каждый из них проявил максимальную ответственность за свою жизнь и здоровье близких. Благодарен всем, кто уже сделал прививки", - проводит пресс-служба слова Кондратьева.

Уточняется, что всего на Кубань поставили свыше 3,3 млн доз вакцины, в ближайшее время ожидаются новые поступления. За последние сутки прививку от коронавируса сделали 13,8 тыс. человек. Ревакцинацию прошли свыше 230 тыс. жителей.

С прошлого понедельника в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших коронавирусом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

По состоянию на утро вторника, за все время пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 98 064 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1 725. Всего было выписано 72 426 человек, 8 859 пациентов умерли.