Руководство шахты заявило, что пожаров на "Листвяжной" не было с 2015 года

ГРАМОТЕИНО, /Кемеровская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Пожаров на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не было с 2015 года, сообщил во вторник журналистам назначенный 26 ноября и.о. директора шахты Андрей Хмелинский.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Родственники погибших шахтеров, в том числе жена работавшего на шахте Бориса Пиялкина, сообщали журналистам, что 15 ноября в шахте произошел пожар, который потушили сами шахтеры.

"С 2015 года пожаров на шахте "Листвяжная" не было", - сказал он.

Он добавил, что проходящая в данный момент проверка комиссии определит, действительно ли в шахте ранее фиксировались случаи повышения уровня метана. Он также отметил, что в связи с ситуаций компания сделает выводы и будет менять подход к обеспечению безопасности труда.

"Коль уж это произошло, выводы будут сделаны. Что-то точно будет поменяно", - сказал он.