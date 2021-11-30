В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Японии на территории международного аэропорта. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы получили сообщение от министерства здравоохранения, труда и благосостояния, что у прибывшего в Японию из Намибии мужчины в возрасте от 30 до 40 лет при пересечении границы было обнаружено заражение омикрон-штаммом, - сказал Мацуно. - В этой связи планируем усилить контроль за въездом в страну для предотвращения распространения инфекции".

По причине распространения в мире омикрон-штамма Япония с 30 ноября отменила действовавшие в течение трех недель послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Такие меры будут действовать в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

Помимо приостановки выдачи виз, Япония с 30 ноября также усилила карантинные требования для прибывающих из 23 стран и регионов. Трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Чехии, а также Гонконга и канадской провинции Онтарио. Шестидневный карантин устанавливается для прибывающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов. Кроме того, на десятидневный карантин будут направлять прибывающих из девяти африканских стран, включая Анголу, ЮАР, Зимбабве, Намибию.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.