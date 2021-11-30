Для исследования эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" нужно три недели

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового омикрон-штамма коронавируса продлится три недели. Об этом сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC .

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <...> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины против "омикрона"]", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что при необходимости порядка 100 млн доз модифицированного "Спутника V" может быть выпущено к концу февраля 2022 года. По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. При этом модификация против дельта-штамма оказалась не нужна из-за высокой эффективности "Спутника V", отметил глава РФПИ.